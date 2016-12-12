Пятая очередь «Гринвича» откроется 16 декабря

В Екатеринбурге 16 декабря откроется пятая очередь «Гринвича» с подземным переходом к Дендропарку и выходом к станции метро «Геологическая». На реализацию завершающей очереди торгового центра инвестор-владелец проекта «Общество Малышева 73» потратил более 6 млрд. рублей. Общая площадь пятой очереди составляет 69 тысяч кв. метров.

«Это последняя очередь «Гринвича», именно сейчас все смогут увидеть его в том виде, в котором он был задуман изначально.В завершенном «Гринвиче» нет ни одной тупиковой галереи, все пространство организовано по принципу кругового движения. Один атриум переходит в другой, все галереи связаны между собой, нет ни одного места в торговом центре, где бы посетителю пришлось возвращаться уже пройденным маршрутом», — рассказывают в «Обществе Малышева 73».

С помощью подземного перехода под улицей 8 Марта посетители торгового центра смогут выйти к Дендропарку. Новая очередь соединена с выходом к стации метро «Геологическая» 50-метровым траволатором. Это уникальное явление для столицы Урала и в целом России. Несколько таких проектов на сегодняшний день реализованы только в Москве.

В пятой очереди будет двухуровневый подземный паркинг на 508 машиномест с въездом со стороны улицы 8 Марта. Данный паркинг соединен с подземной стоянкой четвертой очереди под продуктовым гипермаркетом «Гипербола».

«Все подземные паркинги завершенного «Гринвича» соединены между собой. Автомобилист сможет заехать и выехать из торгового центра с любой удобной для него стороны. Так, попав в «Гринвич» с улицы 8 Марта, посетитель может выехать из «Гринвича» на улицу Вайнера. С учетом нового паркинга общее количество машиномест в «Гринвиче» составляет 3 042 штуки», — отмечают в «Обществе Малышева 73».

Общая площадь «Гринвича» с пятой очередью и всеми парковками составляет 339 176 кв. метров.

Открытие завершающей очереди «Гринвича» состоится в пятницу, 16 декабря, в 15:00.