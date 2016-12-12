В Ленинградской области мужчина умер во время тренировки в спортзале

Ужасная трагедия произошла в Ленинградской области. Для 57-летнего мужчины стал роковым поход в спортзал.

На первый взгляд казалось, что ничего не предвещает беды. В выходной день мужчина решил выделить время для занятий спортом. В спортзале он отправился на беговую дорожку. Однако после пробежки он вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Присутствующие в спортзале люди сразу же вызвали «скорую». К несчастью, медики уже не смогли помочь мужчине. Когда врачи приехали, тот был уже мертв, пишет life.ru.

На данный момент не сообщается, что стало причиной смерти. Известно лишь, что проводятся доследственная проверка и исследование тела покойного.