Образцово-показательный проект Петербурга дал трещину
12 декабря 2016, 10:57 [ «АН-Санкт-Петербург» ]
Район Славянка на Колпинском шоссе задумывался как образцово-показательный проект Петербурга. В нем закупали квартиры Минобороны и Смольный. Когда же в 2014 году жильцы заехали, то обнаружили, что школ и детсадов не хватает. «Утром из Славянки не выехать, вечером не заехать. Автобусов в час пик не хватает, утром они приходят битком», - образно сформулировал еще одну, транспортную, проблему Славянки житель района.
В районе, сданном два года назад, до сих пор не хватает общественного транспорта, а заодно школ, поликлиник и детсадов. Расчеты Смольного разошлись с реальностью.
Оказалось, что проблема, как всегда, банальная - городские власти неправильно рассчитали нужное количество школ, детсадов и поликлиник.
Первая школа в районе появится только к концу 2018 года. А нужно как минимум две. А поликлинику для детей и взрослых придется ждать по меньшей мере три года! Конкурс на ее строительство в рамках контракта государственно-частного партнерства только объявлен.
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