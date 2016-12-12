Угрозой самодержавию назвали митинг против роста тарифов в Новосибирске
12 декабря 2016, 10:44 [ «АН-онлайн» ]
Гендиректор компании «Сибэко» Руслан Власов заявил, что митинг против резкого роста тарифов в Новосибирске приведет к разрушению самодержавия в России. Топ-менеджера энергомонополии процитировал в Facebook один из организаторов акции протеста.
«Директор "Сибэко" Власов на рабочей группе в мэрии по проведению митинга против повышения тарифов ЖКХ "Проведение митинга - разрушение самодержавия в России"», — сообщил активист Евгений Митрофанов. По его словам, в мэрии в пятницу, 9 декабря, обсуждался вопрос о проведении митинга против 15-процентного роста тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2017 г. На встречу власти пригласили руководителей «Сибэко» и «Горводоканала».
Организаторы акции протеста намерены провести митинг 24 декабря на пл. Ленина. Мэрия заявила, что в этот день планируется уборка снега на площади и предлагает перенести мероприятие в парк «Городское начало» к памятнику царю Александру III.
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