Шрифт Times New Roman попал под западные санкции

Российские программисты, разрабатывающие операционную систему на базе Linux, не смогут использовать ряд популярных у пользователей компьютерных шрифтов, среди которых Times New Roman. Причина – западные санкции в отношении РФ.

Права на шрифты принадлежат североамериканской компании Monotype Imaging. Как узнал «Коммерсантъ», сначала фирма предлагала российской стороне свой продукт по завышенным ценам, а затем и вовсе отказалось от сделки. Выяснилось, что разработчик российской ОС Astra Linux имеет отношение к авиасалону МАКС, поэтому на организацию распространяются антироссийские санкции.

Теперь отечественным специалистам придется самим создавать аналоги шрифтов, попавших под ограничительные меры. Как отмечают эксперты, это связано со множеством технических проблем.

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