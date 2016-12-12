В российских ведомствах усилят борьбу с коррупцией

В ряде российских ведомств планируют перенять опыт по борьбе с коррупцией, который уже успело приобрести "Росалкогольрегулирование". Тем более, что полученные результаты говорят сами за себя.

В ведомстве ввели должность советника по борьбе с коррупцией, а также открыли приемную, куда могут обращаться с жалобами и предложениями как организации, так и граждане. И данные меры дали свои плоды.

С начала этого года "Росалкогольрегулирование" совместно с правоохранителями ликвидировало свыше ста шестидесяти подпольных производств, на которых было изъято более тридцати пяти миллионов литров незаконного спиртного.

Как заявил Анатолий Голубев, глава комитета по борьбе с коррупцией и советник руководителя ведомства, при поддержке Госдумы и Совета Федерации такой опыт могут перенять и другие федеральные структуры для повышения эффективности работы. Четыре ведомства уже изъявили желание ввести у себя данную модель борьбы с коррупцией.





