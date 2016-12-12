ВОЗ назвала пять фруктов, помогающих похудеть и избежать болезней

Эксперты ВОЗ выяснили, какие продукты не только полезны для здоровья, но и помогут поддерживать фигуру. По их словам, в день достаточно съедать пять порций разных овощей и фруктов, чтобы защитить себя от болезней и похудеть.

Очень полезен арбуз. Он практически полностью состоит из воды, малокалориен. Также в нем содержится аминокислота аргинин, которая способствует сжиганию жира.

Кроме того, весьма полезны яблоки. Они малокалорийны, в них содержится пектин, который выводит из организма токсины. Пектин содержится и в грейпфрутах. Также в этих фруктах много витаминов, фолиевой кислотой и калия. К тому же они малокалорийны.

Среди экзотических фруктов полезны гуава и банан. В первой содержится много белков, минералов, витаминов и клетчатки. Бананы же малокалорийны. К тому же они способны поднимать настроение и снижать стресс.