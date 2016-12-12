Окончательная точка поставлена в деле активиста Ильдара Дадина

Сегодня стало известно, что в деле оппозиционного активиста Ильдара Дадина была поставлена финальная точка.

Об этом заявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко. Как сообщает ТАСС, в настоящий момент Дадин направляется к новому месту отбывания наказания. Как только активист приедет в колонию, он по своему желанию проинформирует одного из родственников о своем местонахождении.

Максименко подчеркнул, что оппозиционер чувствует себя хорошо, имеет весьма неплохой аппетит и пребывает в бодром расположении духа.