Живая Конституция?

12 декабря исполняется 23 года Конституции Российской Федерации. Праздничный рабочий день. Хороший повод задаться вопросом: как живёт наша Конституция? Развивается ли наше общество по тому вектору, который заложен в Конституции? Существует ли потребность в её модификации, предложения о чём порою звучат в политических кругах?

В недавнем послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 41 раз произнёс слово «Россия» и 33 раза слово «страна», но ни одного раза – слово «Конституция». Точнее – лишь один раз, говоря о конституционном большинстве «Единой России» в Госдуме.

Жаль, если честно. О Конституции надо говорить, по ней надо жить, её надо применять, с ней надо постоянно сверяться. Это один из государственных символов, объединяющих наше общество. Она никак не должна становиться фигурой умолчания.

Конституция – зеркало нашей жизни. Положение дел в обществе и государстве в чём-то является прямым результатом конституционного предписания. В ином же - не соответствует высоким принципам, заложенным в Конституции. Да, порою возникает ощущение, что жизнь – сама по себе, а Конституция – сама по себе, хотя всё не так однозначно.

Нечасто наши сограждане заглядывают в Преамбулу Конституции. А ведь именно там заложены ключевой набор ценностей, скрепляющих наше общество слева направо и сверху вниз. Вот, кстати, почему я не согласен с призывами заложить в Конституцию некую «государственную идеологию», ибо в Преамбуле общие ценностные установки нам удалось сохранить, а государство выше идеологий, оно должно жить по Конституции и законам.

Сохраняется высокое предназначение Конституции как закрепленного в высшем законе общественного идеала - конституционного строя. Именно его основы заложены в трудноизменяемых первых двух главах - первой «Основы конституционного строя» и второй «Права человека». Без осей координат трудно обеспечивать требуемое поступательное движение вперёд, современное развитие в высокой конкурентной мировой среде.

Наша сложная, ассиметричная во-многом, федерация поступательно развивается по лекалам, заложенным в главе 3 «Федеративное устройство», выполнившей одну из главных задач в начале 90-х – задачу сохранения единого государства Российская Федерация.

Вместе с тем, трудно игнорировать то, что высокий принцип справедливости, (сохранённый в Преамбуле, несмотря на «стрижку» текста проекта Конституции пирровыми «победителями» противостояния между Ельциным и Верховным Советом (и Конституционным Судом) трагической осенью 93 года) далеко не всегда воплощается в экономической и социальной политике. Странно перекошенная олигархическая монополистическая экономическая модель по-прежнему является своего рода «параллельной конституцией», диктующей не только хозяйственные законы, но, порою, и политические. Базис определяет надстройку. Хвост виляет собакой. А страдает не просто принцип социального государства (ст.7), а равновесие и устойчивость общества.

Вот почему можно и нужно задавать вопросы – что и как можно сделать в этом направлении? Для социализации недр. Для железного правила жизнеспособности лишь добросовестного предпринимательства, конкуренции, социальной ответственности собственника и работодателя.

Есть вопросы и по форме правления, прежде всего – в части действенного парламентского контроля. Думаю, что реально включить его принятием одноименного федерального закона не удалось. Это материя конституционная. И эта задача остаётся одной из самых актуальных. Несбалансированность формы правления, заказанной в своё текст проекта Конституции «под Ельцина» и «на переходный период» неизбежно сказывается на нашей жизни. Идеал сочетания сильного Президента и сильного же парламента остаётся в значительной степени недостижимым. А из-за этого пробуксовываает сам конституционный принцип народовластия, что уж там говорить! Глава 5 «Федеральное собрание» могла бы быть дополнена новой главой 5’ «Парламентский контроль», надо вернуть исторический долг тому миражу народовластия, который слишком быстро оказался свёрнут в пореформенной России новейшего времени.

Остро-дефицитной остаётся Конституция в части гарантий развития самых разнообразных институтов гражданского общества. Они не могут быть только продуктом политических технологий, ибо жизнь и мир интересов всегда будет многообразнее формул сверху. Вот почему я по-прежнему верю в востребованность отдельных глав 2’ «Гражданское общество» и 5’’ «Референдум и свободные выборы. Избирательная система» (могу отослать читателя к «Журналу конституционного правосудия» №2 за 2014 год, где системно излагаются предложения совершенствования Конституции на перспективу).

Насколько своевременны эти предложения? Возможно, что они выходят за рамки сиюминутности в условиях неслыханных прежде угроз для нашего общества и государства. Но прагматизм не должен останавливать нас от спокойного рассудительного и, самое главное, ответственного обсуждения того – как можно добиться более полной реализации Конституции и развития гарантий и механизмов воплощения конституционного строя в жизнь.

Олег Румянцев, президент Фонда конституционных реформ, ответственный секретарь Конституционной комиссии съезда народных депутатов РФ 1990-1993 гг, к.ю.н.

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