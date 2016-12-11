Составлен рейтинг самых популярных котов

Компания «Медиология» составила рейтинг наиболее часто упоминаемых в российских СМИ котов, популярность которых местами затмевала известность их хозяев. Список подводит итог уходящего года.

Самым упоминаемым стал кот Ларри, попавший в резиденцию британского премьер-министра из приюта. Мышелов поступил на государственную службу специально для этих целей – ловли мышей. Должность сытная и импичментом не грозит. Так что после отставки главы правительства Дэвида Кэмерона котик остался жить и служить на Даунинг-стрит, ведь он не собственность чиновника, а государственный служащий.









На втором месте по популярности оказалась пропавшая кошка главы Чечни Рамзана Кадырова. После того, как чеченский лидер объявил в соцсетях о пропаже животного, ему стали писать, что звездную питомицу видели «во Владивостоке, Японии, Исландии, Новой Зеландии и даже в Овальном кабинете Белого дома».

Замыкает тройку четвероногих лидеров кот Джулиана Ассанжа. 14 ноября, в день допроса хозяина, он произвел фурор, показавшись в окне посольства Эквадора в Лондоне в белой рубашке и полосатом галстуке.

В десятке популярных кошачьих персон (7-е место) оказался и безымянный пермский кот, арестованный судебными приставами за долги своего хозяина. Предпоследнее место отдано участливыми россиянами коту-бедолаге из Санкт-Петербурга, которому пришлось спасать жизнь. Для этого пожарные пожертвовали четвероногому другу кислородную маску.



