Цвет 2017 года близок к оттенку хаки: зеленый с оттенком желтого. Такое решение приняли специалисты института цвета в США (Pantone Color Institute). Данный оттенок является символом разобщенности.

События 2016 года и реакция на них морового сообщества явно свидетельствуют о политической разобщенности, передает портал adindex.ru.

Выход Великобритании из Евросоюза расколол Еропу, а выборы президента США вызвали море разногласий в политике страны, - также, как и отставка премьер-министра Маттео Ренци разъединила политические силы Италии.

В институте цвета уточняют, что «зелено-желтый» оттенок был основным тоном движения женщин за свои права в 1960-х и 1970-х годах.

Напомним, что в текущем году главными были оттенки «розовый кварц» и «голубая безмятежность», а в прошлом году цветовым символом стал тон «марсала».