Перенаселённый мир мучается от одиночества
11 декабря 2016, 10:16 [ «АН-онлайн» ]
Одиночество горожан – общемировой тренд. Исчерпывающе объяснить это никто не может, хотя эксперты часто пеняют, что тяга к общению утонула в интернет-возможностях и разговор «в реале» перестал быть потребностью. Нынче даже выпивают по скайпу.
В 1950-е только 22% взрослых американцев можно было назвать одинокими, сегодня же таких почти 50%. Тогда лишь в 9% домов человек жил в одиночку, сегодня таких хозяйств 28%.
По данным ВЦИОМ, 70% россиян считают, что сегодня трудно найти себе пару (76% женщин и 63% мужчин). 40% россиян полагают, что проблема в их нелюдимом характере, 17% не хватает свободного времени, ещё 14% считают, что романтику встреч убил Интернет.
В России проблема одиночества накладывается на расколотое общество – нарушенные социальные связи, отсутствие у людей доверия друг к другу, к государству, чувство незащищённости. И хотя эксперты веками относили нашу страну к коллективистским культурам, сегодня по этому поводу всё больше сомнений. На Западе нарушение межличностных связей компенсируется развитием социальных институтов. У нас же отсутствуют и социальные институты, и горизонтальная поддержка со стороны общины.