Россиянка продала на аукционе девственность за 135 млн руб.

Успешно завершён аукцион в интернете, объявленный в сентябре 20-летней россиянкой, учащейся в Лондоне, о продаже своей девственности. Итоговая сумма составила 1,7 млн евро (около 135 млн рублей).

Счастливым покупателем оказался 26-летний житель Германии, чьё имя СМИ не называют. Ещё более удачливая продавщица своего тела, представившаяся в Сети Арианой, заявила, что собирается вырученную сумму потратить на безбедное проживание и обучение в Великобритании. Впрочем, несмотря на неожиданный опыт, осваивать хочет приличную специальность.

Известно, что первоначальная цена лота оставила всего 130,5 тысячи английских фунтов (около 150 тысяч евро). Родители и близкие девушки ничего не знают об аукционе, хотя Ариана даже выложила полуобнажённое фото «упаковки товара», прикрыв лицо смартфоном. Как сообщают ИноСМИ, в Великобритании и других странах поиск спонсора обучения – не такая уж редкость, существуют даже специализированные сайты для поисков. Поэтому самый интригующий вопрос – заплатит ли в итоге таинственный победитель обещанную огромную для подобных случаев сумму.

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