Атака террористов на Пальмиру захлебнулась после удара ВКС России

Развить наступление на Пальмиру у террористов ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России) не получилось. Их массированная атака встретила сопротивление армии Сирии при поддержке российских ВКС.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о развитии наступления боевиков ИГИЛ на исторический памятник - город Пальмиру. После массированного налета российской авиации боевики вынуждены были отступить, передают РИА Новости.

По террористам ударили бомбардировщики Ту-22М3, отряды боевых вертолетов и ракеты «Калибр».

Сообщается, что при отражении атаки боевиков на Пальмиру отличился сирийский спецназ под командованием генерала Джумы аль-Джасима.