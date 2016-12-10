Появилась новая сексуальная ориентация, которая ставит под угрозу рождаемость

В мире расцвела плеяда индивидуумов, которым секс вообще не интересен. Они называют себя асексуалами. По их мнению, «секс опустошает, превращает в животных».



Миллионы других асексуалов на подходе, что может угрожать демографической ситуации в мире. По данным Европейского института современных семейных отношений и брака, в России более 11% женщин и 7,2% мужчин сознательно избегают физического контакта с противоположным полом. По данным английского исследователя Энтони Богарта, асексуалы – это новая сексуальная ориентация: их, мол, 1% общества – столько же, сколько открытых геев. Асексуалы стали одной из реакций общества на агрессивную пропаганду секса: дескать, с каждого столба смотрит голая девка, а не хотеть близости уже означает «тяжело хворать»



Но странное дело: асексуалы решительно не могут не говорить о сексе. Они постоянно дают советы, как избавиться от физического влечения, если оно, не дай бог, возникнет. Они, словно наркологи, занимаются «профилактикой и лечением любви», уверяя, что даже Джакомо Джироламовичу Казанове потребовалось бы не более двух лет, чтобы полностью избавиться от мучившего его либидо.



В США несколько раз в месяц проходят митинги с требованием ввести курс по асексуализму в школах, а в крупных городах плодятся общества анонимных асексуалов. В Англии недавно создан элитный клуб, членами которого могут стать только богатые семейные пары, отказавшиеся от секса более 5 лет назад. Во Франции появилась сеть кафе для асексуалов, а в Японии – дизайнерское бюро, которое готовит проекты квартир специально для асексуальных пар – с максимальным разделением пространства. В России асексуалы попробовали было говорить, что берут пример с воздержания духовенства. Однако Русская православная церковь никогда отказ паствы от интима не поддерживала, наоборот, призывая рожать больше детей. Кто-то из святейшеств даже назвал асексуалов новым видом богоотступников.



Тем не менее, власть пока не решилась подвергнуть сомнению право гражданина спать одному.



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