Васильева высказалась о плагиате в диссертации Мединского

В субботу, 10 декабря, министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева высказалась о скандале с плагиатом в докторской диссертации министра культуры РФ Владимира Мединского.

Как заметила Ольга Васильева, плагиата в диссертации Мединского вообще нет, поэтому его никто не упрекает в этом, сообщает портал «Вести.Ru».

Глава Министерства образования РФ призналась, что "снимает шляпу" перед министром культуры, который готов выйти на открытый разговор по довольно-таки спорной и резонансной теме. Васильева добавила, что докторская работа - это переосмысление того, что было изучено и открыто до тебя.