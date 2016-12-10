В Биробиджане похоронили погибших в Алеппо медиков

Медсестры Надежда Дураченко и Галина Михайлова, погибшие при обстреле российского госпиталя в Алеппо, были похоронены сегодня в городе Биробиджане. Накануне в воинской части состоялась церемония прощания.

Сегодня в Кафедральном соборе прошло отпевание, после чего процессия отправилась на городское кладбище. В траурном шествии приняли участие около тысячи жителей города, пришедших проститься с погибшими.

Командующий войсками Восточного военного округа Сергей Суровикин вручил супругу Надежды Дураченко и сыну Галины Михайловой ордена Мужества, к которым посмертно были представлены медики. В свою очередь губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь заявил, что память погибших в Алеппо жителей города будет увековечена, а их близкие получат материальную помощь.