В Москве прошло заседание Совета законодателей России

Основными вопросами обсуждения стали международные и внешнеэкономические связи регионов и законодательное обеспечение государственной политики в сфере образования.

В заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое принимала у себя верхняя палата российского парламента, участвовали представители Совета Федерации и Государственной Думы, руководители региональных парламентов всех субъектов. Законодательное Собрание Тверской области представлял его председатель Сергей Голубев.

Заседание Совета законодателей России вели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В рамках обсуждения были рассмотрены вопросы, касающиеся опыта и перспектив развития международных и внешнеэкономических связей субъектов РФ, законодательного обеспечения государственной политики в области образования, а также итогов работы и реализации решений Совета законодателей в 2016 году и приоритетов на 2017 год.

Открывая заседание, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Совет законодателей - хороший координирующий орган для совместной работы федеральных и региональных парламентариев по выполнению задач, поставленных Президентом России в Послании Федеральному Собранию.

- В следующем году наша площадка должна стать основной для рассмотрения хода реализации Послания законодательными органами власти. Федеральные и региональные законодатели должны объединить усилия, чтобы обеспечить нормативно-правовое регулирование задач, поставленных Президентом, - отметила спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совет Федерации предложил главной целью региональной политики считать обеспечение всем гражданам, независимо от места их проживания, неснижаемого уровня качества жизни - стандарта благополучия.

Важной составляющей такого стандарта является и качественное образование, его доступность. Не случайно одним из основных вопросов заседания стало законодательное обеспечение государственной политики в области образования.

Валентина Матвиенко в своем выступлении особо отметила проблематику детского дошкольного образования, подняла вопросы эффективности траты средств на закупку учебников, создания новых мест в школах, проблемы подготовки педагогических кадров, ликвидации сельских школ и процесса слияния вузов.

- Создание новых мест в школах влечет за собой проблему подготовки педагогических кадров. Мы должны это предвидеть и работать на опережение, всячески поддерживать профессию учителя, развивать целевое обучение, создавать условия, чтобы люди хотели возвращаться работать в родные места, - сказала Валентина Матвиенко. - Надо помочь новому руководству Министерства образования РФ идеями и предложениями. Мы должны вместе обеспечить готовность страны к будущему.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин обозначил общую позицию палат Федерального Собрания по обсуждаемым вопросам.

- Дорожим тем, что мы можем совместно обсуждать любые вопросы, - сказал Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы также обратил внимание на ряд актуальных для региональных парламентариев тем, включая повышение эффективности представительных функций органов законодательной власти, повышение качества законотворческой деятельности как Государственной Думы, так и региональных парламентов, реализацию норм парламентского контроля.

- В решении этих задач большую роль играют законодательные собрания регионов, - заявил Вячеслав Володин.

Он также выразил уверенность, что формат Совета законодателей поможет решить вопросы повышения эффективности законотворческой работы.

Комментируя итоги заседания Совета законодателей России, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев сказал о важности поднятых коллегами вопросов.

- Я считаю абсолютно верным, что мои коллеги – руководители региональных парламентов сегодня заострили внимание на такой широко обсуждаемой теме, как возвращение в школы уроков труда. Конечно, вовсе необязательно, чтобы они проходили в форме широких производственных мероприятий, - отметил Сергей Голубев. – Второй момент, на котором хочу остановиться подробнее, это целевой набор. Обычно целевой набор мы рассматриваем только в отношении вузов, в то же время принципиально важное значение имеют и профессиональные училища, колледжи, где проходят обучение будущие учителя младших классов, например. И вот сегодня вновь встает проблема целевого набора, который необходим для подготовки тех же учителей младших классов и который нужно обязательно возродить. Такого решения требуют сложившиеся условия, в частности, это нужно для сельских школ.

СПРАВОЧНО

Совет законодателей – совещательный и консультативный орган при Федеральном Собрании РФ, учрежденный в мае 2012 года. Его основная задача - согласованное законодательное обеспечение реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

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