Госдума решила не запрещать браки трансгендеров

Госдума приняла решение не запрещать браки трансгендеров.

Тамара Плетнева, которая является главой комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, потребовала не вносить подобную "ерунду" как запрет женитьбы трансгендеров. Как сообщает "Российская газета", в документе предлагалось запретить браки между лицами одного и того же пола, в частности, если одно из них изменило пол до вступления в законные отношения.

Напомним, что соответствующие поправки в мае прошлого года в нижнюю палату парламента внесли депутаты-справороссы Олег Михеев и Дмитрий Горовцев.