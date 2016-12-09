В МИД прокомментировали оскорбление журналиста Сергеем Лавровым

Вечером в пятницу, 9 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с оскорблением журналиста руководителем ведомства Сергеем Лавровым.

На своей страничке в социальной сети Facebook Захарова решила прояснить инцидент с моментом, когда Сергей Лавров называет оператора дебилом. Официальный представитель МИД заметила, что глава ведомства спросил, чего журналист хочет, однако корреспонденты не пожелали ответить и представиться, а молча продолжили съемку.

"Больше Сергей Викторович им ничего не сказал", - подчеркнула Мария Захарова и добавила, что Лавров просто развернулся и прошел в соседнюю комнату. Якобы министр не произнес никаких оскорбительных слов в адрес представителей СМИ.