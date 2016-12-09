В Кремле прокомментировали слова советника Трампа о признании Крыма российским

В пятницу, 9 декабря, в Кремле прокомментировали сегодняшние слова советника 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Картера Пейджа о признании Крыма российской территорией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Пейджа заявлением о том, что до конца января будущего года Кремль дает оценки лишь заявлениям действующего президента США Барака Обамы и его администрации, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее сегодня советник избранного президента Штатов Дональда Трампа заявил, что не исключает вероятности признания Крыма российским.