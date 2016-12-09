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Опубликовано постановление суда, которое шокировало Путина

9 декабря 2016, 18:40 [ «АН-онлайн» ]

Опубликовано постановление суда, которое шокировало Путина
фото: globallookpress.com

В сети сегодня появилось постановление добровского мирового судьи, которое ранее шокировало президента России Владимира Путина.

О странном судебном решении глава государства сообщил 8 декабря в рамках заседания Совета по развитию гражданского общества. Путин отметил, что в постановлении суда написана фамилия, а далее - совершил (преступление) путем написания заявления в Липецкую областную прокуратуру. Президент РФ подчеркнул, что у него "оставшиеся волосы встают дыбом" от подобных вещей. "Вы совсем с ума сошли, что ли?" - заключил президент Путин, который усомнился в компетенции сотрудников судебной системы.

Отметим, что текст постановления опубликовал липецкий портал Gorod48.

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