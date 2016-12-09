Скончался бывший министр образования РФ

Сегодня стало известно, что из жизни ушел бывший министр общего и профессионального образования России Александр Тихонов.

На официальном сайте Минобрнауки сообщили, что Александр Тихонов скончался в возрасте 69 лет. В ведомстве отметили, что коллектив министерства разделяет тяжесть утраты и скорбит.

Отметим, что Тихонов занимал должность министра образования России с апреля по август 1998 года. До апреля 2013 года он являлся руководителем Федерального государственного автономного учреждения "Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций".