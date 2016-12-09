Медведев заявил, что РФ не намерена обсуждать вопрос отмены санкций

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил сегодня, что РФ не намерена обсуждать вопрос об отмене санкций.

Политик убежден, что антироссийские санкции не стоят нанесенного ими экономического ущерба в сфере товарооборота РФ с другими государствами. Как сообщает ТАСС, Медведев отметил, что это не российская сторона придумала данные ограничения, поэтому она и не будет ставить вопрос об их отмене.

В настоящий момент, по словам российского премьера, главной целью является попытка минимизировать те сложности, которые повлекли за собой санкции.