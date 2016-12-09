Ученые рассказали о природной катастрофе в Тибете

Западный Тибет испытывает влияние глобального потепления. Такой вывод сделали эксперты, которые расследовали причины гигантской лавины в этом регионе, которая произошла в июле 2106 года и погубила 10 пастухов.

После анализа всех данных ученые сделали вывод, что всегда считавшийся стабильным Западный Тибет теперь таковым считаться не может, передает «Лента.ru».

Гигантская лавина, сошедшая в горах Тибета, стала следствием таяния льда на склонах гор. Лавина накрыла площадь в 10 квадратных километров. Общая масса сошедшего льда – порядка 70 миллионов тонн.

Ученые считают, что такая стихия – признак потепления: горы были покрыты талой водой, что снизило трение и поэтому лавина сошла так быстро (несколько секунд).

Исследователи отмечают, что в среднем воздух в горах Тибета за последние полсотни лет потеплел на полтора градуса, что очень много. Ученые предупреждают, что в горах Тибета теперь очень опасно: следующая лавина не заставит себя ждать.