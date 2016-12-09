Москвичи сегодня смогут увидеть МКС

Жители Москвы и Подмосковья сегодня вечером смогут стать свидетелями уникального зрелища.

В небе невооруженным глазом может будет увидеть транзит Международной космической станции по диску Луны. Как сообщается сегодня на официальной странице Роскосмоса в социальной сети Facebook, зрелище будет доступно для москвичей и жителей области уже в ближайшие несколько часов.

Уточняется, что в 17:43 по московскому времени МКС будет заметна в районе Реутова, а чуть позже в центре Москвы, в Кунцево, Немчиновке, а также Звенигороде.