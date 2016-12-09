Медицина и образование обходятся бюджету РФ дешевле, чем чиновники

Сегодня стало известно, что расходы на образование и медицину обходятся российскому бюджету дешевле, чем траты на раздел "Общегосударственные вопросы".

Данные выводы были сделаны после изучения бюджета РФ. Как сообщает РБК, расходы на дела чиновников составляют 1,1 трлн руб. против 902 млрд руб., которые тратятся на медицину и образование.

Уточняется, что дороже всего обходится бюджету президент Российской Федерации - в будущем году на его деятельность заложено 15 млрд руб., на законодательные органы — 13 млрд руб., а на функционирование федерального и регионального правительства — 6 млрд руб.