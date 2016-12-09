Путин рассказал о главной национальной черте россиян

В пятницу, 9 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин во время торжественного приема в Кремле в честь героев Отечества рассказал о главных качествах национального характера народа России.

По мнению главы государства, отвага и способность к подвигу всегда были и сейчас остаются ключевыми качествами характера россиян.

Как сообщает РИА "Новости", Владимир Путин отметил, что РФ всегда чтила и в будущем намерена продолжать почитать героев Отечества за их мужество и желание совершать подвиги.

Отметим, что День Героев Отечества отмечается в нашей стране 9 декабря.