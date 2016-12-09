РМК нашла в МГТУ своих будущих работников









Студенты Магнитогорского государственного технического университета посоревновались за призы и подарки, а также за повышенную стипендию от Русской медной компании.

В мае 2016 года РМК подписала контракт и объявила в вузе состязание на участие в кадровом резерве компании. Из 40 учащихся старших курсов в финал, на непосредственное решение задач горно-обогатительной отрасли, пробились лишь 15 человек.

За 15 минут им необходимо было не только решить бизнес-кейс, но и обосновать свои выводы, а также ответить на каверзные вопросы членов жюри, среди которых были как члены научного сообщества МГТУ, так и специалисты высочайшего класса РМК.









В итоге члены жюри отобрали пять наилучших работ:

Любовь Бортновская– Маркшейдерское дело, 5 курс

Анна Куватова – Шахтное и подземное строительство, 6 курс

Георгий Петров– Маркшейдерское дело, 5 курс

Андрей Тарабаев– Шахтное и подземное строительство, 6 курс

Максим Юсупов– Открытые горные работы, 3 курс

Эти победители конкурса получили не только призы, подарки, повышенную стипендию от компании, но и перспективу работать в РМК после окончания учебы.