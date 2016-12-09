В Екатеринбурге открылся музей ЭВМ и ретро компьютерных игр

О том, как все начиналось, решили рассказать организаторы выставки-фестиваля «Между двух миров», которая открылась в здании Свердловской киностудии.

Посетителю предлагают «окунуться» в мир оживших ЭВМ, от самых первых до наших дней, увидеть самую первую графику, поиграть в ретро игры, послушать первые звуки, которые издавали ЭВМ, проследить, как они эволюционировали.

Здесь в одном месте собрана история развития персональных компьютеров, представлены такие модели, как Intel 8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium MMX, Pentium II, Pentium PRO, Pentium III, Pentium 4, первые компьютеры подключаемые к телевизорам и магнитофонам. Рядом расположены первые «мыши» и первые джойстики, в читальном зале показана экспозиция журналов зарубежных стран, начиная с 1980х годов.