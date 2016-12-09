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Ведущей программы "Ревизорро" угрожают

9 декабря 2016, 15:10 [ «АН-онлайн» ]

Ведущей программы "Ревизорро" угрожают
фото: globallookpress.com
Известной российской телеведущей Лене Летучей угрожают физической расправой после проверки ряда московских ресторанов.
 
Ведущая программы "Ревизорро" попросила нанять ей охрану, поскольку опасается за свою жизнь. В некоторых столичных заведениях Летучая выявила грубые нарушения, а когда сообщила об этом руководству ресторанов, столкнулась с откровенным хамством, грубостью и даже рукоприкладством. Более того, в одном из выпусков передачи молодую женщину заперли в морозильной камере.
 
Впоследствии было собрано совещание, в рамках которого представитель телеканала "Пятница" Наталья Абрамочкина заявила, что телеведущей было решено нанять охрану. Как сообщает портал Life, участники шоу предполагали, что столкнутся в Москве с трудностями, но не думали, что с такими.
 
 

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