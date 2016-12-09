Полмиллиона землян пожелали покинуть «голубую» планету и поселиться на ее орбите

Необычное предложение сделал российский бизнесмен и ученый Игорь Ашурбейли. Он сообщил, что планирует основать колонию на орбите Земли. А потом попросил оставлять заявки на получение гражданства в ней всех желающих.

Удивительно, но не прошло и месяца, как откликнулось свыше пятисот тысяч человек. При этом достаточно в пять раз меньше заявок, чтобы попросить ООН признать новое государство.

Колонию предлагается величать "Асгардия". Название посвящено городу, в котором жили боги из мифов. Также россиянин заявил, что новое государство станет весьма полезным. Оно будет защищать землян от метеоритов, а также космического мусора. Также колонисты планируют осваивать астероиды в области добычи на них полезных ископаемых, сообщает rg.ru.

Кстати, первый спутник обещают запустить уже в следующем году.







