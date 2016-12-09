В Воронеже увековечили память о погибшем в Сирии российском военнослужащем

Связист российской армии Антон Ерыгин погиб в Сирии от пули снайпера при выполнении служебных обязанностей. 9 декабря в Воронеже, на родине героя, открыта мемориальная доска в школе, где Антон учился.

Группа военнослужащих-связистов, в составе которых находился Антон Ерыгин, должна была проложить кабель в городе Пальмира. Пуля снайпера попала Ерыгину в голову. Ранение оказалось смертельным.

Сегодня в воронежской школе №8, где Ерыгин учился девять лет, открыта мемориальная доска в его честь, прошел митинг в память об Антоне.

Сообщается, что мемориальную доску сделали на средства городского бюджета. Также принято решение именем Ерыгина назвать одну из улиц его малой родины - села Чертовицы Воронежской области.