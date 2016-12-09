В Волгограде пассажиров электрички подвезут до станции бесплатно

С 8 декабря 2016 года пригородная пассажирская компания ОАО «Волгоградтранспригород» организует по рабочим дням бесплатную доставку пассажиров автомобильным транспортом по маршруту Поселок ГЭС – ст. Тракторная-Пасс. – Поселок ГЭС.

- Для внедрения мультимодальных пассажирских перевозок в городе Волгограде была проделана большая предварительная работа: состыковано расписание движения автобусов и электропоездов, выстроена четкая система взаимодействия. Это позволит волгоградцам утром быстро и с комфортом доехать до места работы или учебы, а вечером вернуться обратно, - сообщил заместитель генерального директора ОАО «Волгоградтранспригород» Алексей Гусев.

Автобус, курсирующий по маршруту Поселок ГЭС – ст. Тракторная-Пасс. – Поселок ГЭС, будет делать остановки, среди которых Грамши, Спартановка, Новая Спартановка и др.

Как подчеркивают специалисты пригородной компании, условием бесплатного проезда на автобусе является приобретение пассажиром в пути следования билета на электропоезд, стоимость которого составляет 38 рублей, либо наличие проездного абонемента на пригородный железнодорожный транспорт.

Расписание движения автобусов по рабочим дням:

- Отправление от остановки Поселок ГЭС в 5:10 и 5:53, прибытие на станцию Тракторная-Пасс. в 5:40 и в 6:28 соответственно.

- Отправление со станции Тракторная-Пасс. в 17:15 и 18:54, прибытие на остановку Поселок ГЭС в 17:50 и в 18:35 соответственно.

Расписание движения электропоездов по ст. Тракторная-Пассажирская:

- № 6301 Тракторная-Пасс. – Южная отправление 05:53;

- № 6201 Тракторная-Пасс. – Канальная отправление 06:40;

- № 6418Шпалопропитка – Тракторная-Пасс. прибытие в 17:10;

- № 6318Южная – Тракторная-Пасс. прибытие в 18:49 (по рабочим дням).