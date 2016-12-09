Роспотребнадзор рассказал, ухудшится ли сотовая связь в московском метро

Ранее сообщалось, что на совещании Роспотребнадзора и представителей столичного метрополитена решался вопрос о возможном отключении ряда станций ведущих операторов сотовой связи от электропитания. В связи с этим предполагалось, что может ухудшиться качество телефонных соединений.

Сообщалось, что данная мера связана с тем, что операторы не предоставили разрешительную документацию на свои станции. В Роспотребнадзоре прокомментировали данную информацию.

Как рассказали в ведомстве, процесс согласования необходимой разрешительной документации проходит в обычном режиме. Роспотребнадзор также поспешил успокоить гостей и жителей столицы, сообщив, что на данный момент речи об отключении станций сотовой связи в метро не идет.