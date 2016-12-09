За кулисами архитектурного конкурса

Член жюри международного конкурса «АрхиЧел- 2020» главный архитектор Челябинска Николай Ющенко дал эксклюзивное интервью газете «Вечерний Челябинск». Он, в частности, сообщил, что на самом деле было объявлено два конкурса. Итоги первого ( на проект реконструкции исторического центра города) пока только будут подводиться в январе. Второй конкурс по проектам трех объектов – аэропорта, конгресс-холла и набережной - имел статус «всероссийского открытого», но свои проекты прислали архитекторы из Германии, Великобритании, Израиля, Турции, Сербии… И конкурс стал международным.

Проектов было так много, что жюри вынуждено было провести предварительный отбор, выявив по тридцать лучших в каждой номинации. Члены жюри по Интернету голосовали, и набравшие наибольшее количество голосов проекты вышли в финал.

Главный архитектор восхищен победившим проектом конгресс-холла.

- Что касается проектов аэропорта, то здесь эмоций меньше. Решения предлагались грамотные, профессиональные. Но большинство проектов предлагали нечто более похожее на супермаркет. Хотя были отдельные идеи, которые, к сожалению, не попали в поле зрения авторов-победителей. Например, одна из компаний увидела, что курганская ветка железной дороги проходит всего в шести километрах от Баландино и включила в свой проект организацию «аэроэкспресса» наподобие тех, что курсируют до столичных аэропортов.

Николай Ющенко рассказал также о том, почему в номинации «Набережная» не было выявлено абсолютного победителя и где в нашем городе планируют открыть музей театра.

Полный текст интервью читайте в газете.