Новый случай живодерства: в Ижевске бродячую собаку покрасили в розовый цвет

Новый случай живодерства зафиксирован в Ижевске. Как сообщается, неизвестные покрасили бродячую собаку в розовый цвет.

Несчастный пес вот уже несколько дней бегает по городским улицам, шокируя прохожих своим видом. У бедной собаки слиплась шерсть от краски. Местные жители ломают голову над тем, как можно помочь животному. В это время зоозащитники пытаются найти тех, кто сотворил такое над четвероногим, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, собаку облили краской из баллончика. На данный момент неизвестно, кто это сделал. Однако местные жители предполагают, что к происшествию могут быть причастны подростки.