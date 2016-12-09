Минздрав: в России будет упрощен доступ к сильным обезболивающим

Минздрав принял решение, которое может в значительной степени облегчить жизнь многим пациентам, страдающим сильными болями. Ведомство заявило о том, что будут смягчены требования к процедуре назначения обезболивающих, содержащих наркотические средства.

Новшество коснется двух комбинированных препаратов как отечественного, так и импортного производства. Как сообщают эксперты, данные средства позволяют снять как острую, так и хроническую боль. При этом они сложны для использования не в медицинских целях, а также способны исключить ряд побочных действий при длительном приеме, сообщает izvestia.ru.

Принятое решение коснется не только онкологических больных, но и других пациентов, которым необходимы данные препараты. Ранее процедура получения сильных обезболивающих была очень сложной. Многие пациенты умирали в страшных муках, так и не дождавшись помощи.