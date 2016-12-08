Сотрудников ФСИН ограничили в возможности применять силу и спецсредства

После того, как правительственный законопроект о применении силы к заключенным был принят в первом чтении в Госдуме, он вызвал целый ряд нареканий со стороны правозащитников. В итоге было решено внести в документ правки.

Раньше законопроект предполагал, что в случае нарушения режима содержания разрешалось применять силу. Теперь же сотрудников ФСИН лишили такого права. Также было решено ограничить возможность применения спецсредств, сообщает rg.ru.

При этом сотрудники уголовно-исполнительных инспекций смогут применять физическую силу, специальные средства, а также оружие лишь для самообороны и пресечения совершения преступлений.