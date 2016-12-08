Кадыров рассказал правду о чеченском спецназе в Сирии

Рамзан Кадыров прокомментировал сообщения СМИ об отправке в Сирию чеченских военнослужащих.

Руководитель Чечни написал в своем Instagram, что данная информация действительности не соответствует. Вместе с тем, чеченцы, по словам Кадырова, готовы отправиться в Сирию в случае получения соответствующего приказа от властей России. Если это потребуется, глава республики также поедет воевать с исламистами.

Ранее в четверг появились данные о том, что в Арабскую Республику направят два батальона чеченского спецназа. В качестве поставленной перед ними задачи называлась охрана авиабазы Хмеймим, на которой располагаются самолеты ВКС РФ.

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