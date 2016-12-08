Россиян могут освободить от ряда «коммунальных» платежей

В скором времени россиян могут освободить от целого ряда «коммунальных» расходов. В Госдуму уже внесли соответствующие законопроекты.

О том, что предлагается сделать, рассказал эксперт центра "Общественная Дума" Павел Ивченков. По его словам, власти планируют вернуть льготы по оплате коммунальных услуг тем, кого их лишили за долги. Эксперт считает, что в данном случае страдают, в основном, социально незащищенные граждане, а это неправильно.

Также предлагается освободить людей от платы за установку и обслуживание счетчиков в их жилье. По мнению специалистов, данная услуга стоит дорого, и расходы за нее должны лечь на плечи ресурсоснабжающих организаций, сообщает rg.ru.

Помимо этого предлагается проводить подключение газа к частным домам, а также дачам за счет газораспределительных предприятий, а не граждан.