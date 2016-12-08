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Путин поручил прокуратуре проверить приказы ФСИН

8 декабря 2016, 19:32 [ «АН-онлайн» ]

Путин поручил прокуратуре проверить приказы ФСИН
фото: globallookpress.com

Генеральная прокуратура РФ проверит приказы Федеральной службы исполнения наказаний. Соответствующее поручение надзорному ведомству сегодня дал Владимир Путин.

На действия ФСИН президенту России пожаловались правозащитники. По их словам, ФСИН чинит препятствия общественникам, инспектирующим тюрьмы и колонии.

Тема произвола силовых органов была поднята на состоявшемся в четверг заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе мероприятия Путин зачитал постановление суда, которое обвиняет гражданина в преступлении, заключающемся в обращении в прокуратуру. Президент признался, что после знакомства с подобными документами у него встают дыбом оставшиеся волосы на голове.

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