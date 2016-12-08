Свидетелями невероятной по силе верности истории стали жители посёлка Некрасовка в Хабаровском крае.

По словам селян, на территории местного детского интерната жили собаки. Дети подкармливали их, а они платили им вниманием и лаской. Псы играли с ребятами, провожали их до магазина. Но однажды случилась беда. Кто-то отравил собак. Выжить удалось немногим.

Каково же было удивление прохожих, когда они заметили тело отравленной беременной собаки, а рядом ее друга. Пес лежал рядом с трупом своей возлюбленной, положив голову на лапы, и грустно смотрел на окружающий мир.

Прошел день, другой, а собака по-прежнему не отходила от погибшей подруги. Местным жителям стало жаль пса, и они начали приносить ему еду. Но тот даже не прикасался к пище, сообщает life.ru.

Когда спустя неделю верного лежащего пса почти замело снегом, люди испугались, что он погибнет. Они отнесли тело его возлюбленной в другое место и присыпали ветками, чтобы похоронить весной. Однако, по словам жителей, пес продолжает прибегать к умершей подруге.