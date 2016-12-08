Стало известно, зачем проводился обыск в подразделении МВД России

Ранее уже сообщалось в СМИ, что спецслужбы провели обыск в стенах главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России. Теперь стало известно, что стало причиной данных действий.

По имеющимся на данный момент данным, следственные мероприятия проводились по делу, касающемуся провокации взятки. Также стало известно о том, что были задержаны двое мужчин. Один из них является офицером антикоррупционного главка МВД. Второй подозреваемый, по версии следствия, был его сообщником. Он не служит в рядах полиции, передает lenta.ru.

Также сообщается, что задержанного офицера подозревают в превышении должностных полномочий. В ходе обыска было проведено изъятие компьютеров, а также документов. Теперь следствию предстоит изучить эти материалы.