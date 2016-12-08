Ученые: скоро на Земле могут исчезнуть жирафы

Эксперты из Международного союза охраны природы бьют тревогу. В скором времени на нашей планете могут исчезнуть жирафы.

Ученые подсчитали, насколько сократилась эта популяция с 1985 года, и пришли в ужас. Количество особей значительно уменьшилось. Если раньше их было более ста пятидесяти тысяч, то теперь всего лишь девяносто тысяч. По словам экспертов, если такая тенденция сохранится, то уже к концу этого века жирафы полностью исчезнут с лица земли.

По мнению ученых, такая ситуация возникла из-за браконьерства, вооруженных конфликтов на территории Африки, а также сокращения мест обитания животных в связи с расширением сельскохозяйственных угодий, сообщает rosbalt.ru.

Также специалисты отмечают, что в опасности оказались и африканские попугаи.