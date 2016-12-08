Полонский заявил в суде, что не совершал хищений

В четверг, 8 декабря, в Пресненском суде Москвы состоялись слушания по делу бизнесмена Сергея Полонского.

Предприниматель отверг обвинения в хищении более 2,6 млрд рублей, которые были ему предъявлены. Как сообщает ТАСС, в ответ на изложенные прокурором данные Полонский заявил, что его хорошую и большую компанию обвиняют в превращении в организованную группу.

"Я этого обвинения не признаю", - заключит бизнесмен, добавив, что согласен дать показания в ходе следующего судебного заседания по этому делу.