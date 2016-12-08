В Москву летит спецборт МЧС с пострадавшими в аварии в ХМАО

Днем в четверг, 8 декабря, в Москву направился спецборт МЧС, который везет на лечение в столицу трех детей, пострадавших в серьезном дорожно-транспортном происшествии под Ханты-Мансийском.

Все три ребенка будут находиться на лечении в НИИ нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко в Москве, передает сегодня ТАСС данные пресс-службы медицинского учреждения. Отмечается, что самолет МЧС Ил-76 уже вылетел из Ханты-Мансийска.

На борту помимо юных пациентов находятся их родственники, а также московские специалисты. Согласно последней информации, состояние всех детей, которые пострадали в аварии с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля, считается тяжелым, но стабильным.