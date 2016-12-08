Эксперты назвали, какие регионы России популярны среди туристов, а какие нет

Эксперты составили рейтинг российских регионов в соответствии с их привлекательностью для туристов. Результат можно было бы назвать ожидаемым, если бы специалисты оценивали только популярность направления среди граждан нашей страны и иностранцев. Однако эксперты рассматривали и ряд других факторов.

Специалисты определили, в каких регионах лучше развита туристическая инфраструктура, ниже преступность, лучше экология, больше доля доходов от туризма в сфере экономики, сообщает lenta.ru.

Тройка лидеров включает Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. А вот на последнем месте стоит Чукотка. Также туристы не очень жалуют ряд направлений Северного Кавказа, Урала, Дальнего Востока, Сибири.

Кстати, в предыдущем рейтинге, который был составлен в прошлом году, лидировал Краснодарский край, а замыкала список Тыва.