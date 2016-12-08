В Кировской области появится «технологическая долина»

Сегодня врио губернатора Игорь Васильев побывал в посёлке Вахруши Слободского района, где посетил промышленную площадку производственного объединения ООО «Кировский завод электромагнитов «ДимАл» – ООО «Вахруши Завод грузоподъёмного оборудования». Также в мероприятии участвовал и. о. зампреда правительства Максим Кочетков.

Как рассказал директор ООО «КЗЭ «ДимАл» Дмитрий Трегубов, компания с 2000 года производит грузозахватное и грузоподъемное оборудование.

– Все шесть предприятий, входящих в объединение, – сообщил Дмитрий Анатольевич, –оснащены высокотехнологичным и современным оборудованием, что позволило «КЗЭ «ДимАл» занять определенную нишу на российском и зарубежных рынках грузоподъёмного и электромагнитного оборудования. На сегодняшний день это современное, инновационное, высокотехнологичное, эффективное производственное объединение предприятий. Заводом запатентовано более 40 изобретений и полезных моделей. На всех предприятиях завода трудятся более 250 человек.

ООО «Вахруши Завод грузоподъемного оборудования» создано в 2012 году для освоения производства мостовых, козловых и прочих кранов, талей, тяжёлого, крупноразмерного грузозахватного оборудования. Предприятие находится в стадии развития, запуска производства. Использует инновационные технологии с применением патентов на изготовление грузозахватных устройств и других моделей. Предприятие является уникальным, в России нет аналогов такого производства. Совсем недавно на заводе был запущен механообрабатывающий цех. За 2015 год отгружено товаров собственного производства на 280 млн рублей, а по итогам текущего года планируется 344 млн рублей. По словам директора, предприятие на сегодняшний день полностью загружено заказами.

Игорь Васильев, общаясь с рабочими в цехе, выяснил: все они – жители посёлка Вахрушей, и очень довольны, что в поисках работы не нужно выезжать в Киров. Среднемесячная зарплата работников составляет более 28 тысяч рублей, что неплохо даже в масштабах области.

– Завод очень нужен посёлку, – отметил Игорь Владимирович. – Люди, которые здесь работают, здесь же и живут с семьями, получат хорошую зарплату. Производство высокотехнологичное, интересное, функционирует в кооперации с трубопрокатными заводами, с предприятиями лесной отрасли и, что для меня как для главы региона очень важно, производит налоговые отчисления в бюджет.

Также, по словам главы региона, немаловажно, что предприятие принимает участие в жизни Слободского района и посёлка.

– Промышленные предприятия мы будем всячески поддерживать: это и прямое общение с руководителями, контакты с руководителями муниципальных образований, с банками, это могут быть и налоговые льготы, и другие меры – всё, что называется выстраиванием инвестиционного климата в регионе, – подчеркнул врио губернатора.

По словам директора Дмитрия Трегубова, предприятие на постоянной основе сотрудничает с Вятским госуниверситетом, здесь проходят практику и обучение студенты и аспиранты электротехнических кафедр.

– Конструкторское бюро объединения предприятий пока находится в Кирове, но планируем частично перенести работу конструкторов сюда, в Вахруши, – сказал директор.

В свою очередь, Игорь Васильев сообщил, что буквально вчера его заместитель Максим Кочетков провёл в Москве переговоры с руководством крупнейшего технического вуза страны и мира – Бауманского университета.

– В ближайшее время будет подписано соглашение между правительством области и МГТУ имени Баумана по подготовке технических кадров для региона, а также о создании здесь совместно с Вятским государственным университетом «технологической долины» – инновационного научно-исследовательского и образовательного комплекса, – подытожил глава Кировской области.