В Кирове ищут пропавшего без вести 33-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.





По данным полицейских, 33-летний Михаил Худяков вышел из дома 13 ноября и исчез. Достоверных данных об его местонахождении нет.



Приметы разыскиваемого: на вид около 30 лет, рост 176 см., нормального телосложения. Он был одет в черную куртку, такого же цвета шапку и ботинки, серые джинсовые брюки.



Если вам что-либо известно о том, где может находится Худяков, позвоните в полицию по телефонам: 8-999-361-0442 либо 02.

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